В Воронежской области священник умер от коронавируса

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В Воронежской области от осложнений коронавируса скончался 48-летний настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старая Криуша. Клирика Россошанской епархии, иерея Сергия Токаренко не стало 27 августа.

Сергий Токаренко родом из Павловска, вырос в простой семье шофера и доярки. Молодой человек в 1995 году стал прихожанином храма в селе Петропавловка, в 2012 году рукоположен в диаконы. Служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы с 2015 года.

У него остались сын и дочь.

Соболезнования семье священника и прихожанам церкви выразил Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.