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Общество27 августа 2021 14:56

В Воронежской области суд заблокировали сайт по продаже поддельных трудовых книжек

Владельца ресурса и клиентов найти пока не удалось
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В суд Таловского района обратилась прокуратура с требованием прикрыть сайт, который незаконно торговал трудовыми книжками с фиктивными отметками о стаже. Ресурс сотрудники надзорного ведомства нашли во время мониторинга. Их требования полностью удовлетворили. Об этом сообщили в райсуде 25 августа.

Сайт содержал также информацию о способе оплаты, контактные данные продавцов и прайс – лист с ценами на продукцию. Чтобы приобрести подделку, регистрации не требовалось. Кто владелец ресурса и скольким людям были проданы липовые трудовые, выяснить не удалось.

- Учитывая, что Федеральным законом установлен запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность, сайт подлежит блокировке, - поясняется в решении.