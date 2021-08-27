В Воронежской области суд заблокировали сайт по продаже поддельных трудовых книжек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В суд Таловского района обратилась прокуратура с требованием прикрыть сайт, который незаконно торговал трудовыми книжками с фиктивными отметками о стаже. Ресурс сотрудники надзорного ведомства нашли во время мониторинга. Их требования полностью удовлетворили. Об этом сообщили в райсуде 25 августа.

Сайт содержал также информацию о способе оплаты, контактные данные продавцов и прайс – лист с ценами на продукцию. Чтобы приобрести подделку, регистрации не требовалось. Кто владелец ресурса и скольким людям были проданы липовые трудовые, выяснить не удалось.

- Учитывая, что Федеральным законом установлен запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность, сайт подлежит блокировке, - поясняется в решении.