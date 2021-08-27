Нововоронежская АЭС признана лучшей в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2020»

.

Нововоронежская АЭС заняла первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях производственной сферы» в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2020».

Команде Нововоронежской АЭС удалось продемонстрировать лучшую внутрикорпоративную политику и значимые достижения в области совершенствования условий и охраны труда.

Ранее, в 2017 году, за участие в этом конкурсе Нововоронежская АЭС получила диплом второй степени. Также атомная станция ежегодно занимала лидирующие позиции в городских и областных смотрах-конкурсах, а строительная площадка Нововоронежской АЭС была признана лучшей в отрасли. Столь высокая награда на всероссийском уровне стала первой для коллектива предприятия.

.

«2020-ый год был невероятно сложным для всех: пандемия, ограничительные меры, удаленка. Победа нашего коллектива стала возможной благодаря слаженной работе единой команды. Специалисты отдела охраны труда вовлекли персонал в процесс формирования личной ответственности каждого работника за безопасность. Постоянная поддержка директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова помогла сформировать правильные лидерские качества руководящего состава для поддержания высоких стандартов безопасности», – отметила начальник отдела охраны труда Нововоронежской АЭС Лилия Кутергина.

.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Основная задача – выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Всероссийский статус конкурса позволил выявить лучшие проекты, которые способствуют созданию позитивного социального имиджа Нововоронежской АЭС. За победу боролись предприятия более чем из 50 субъектов Российской Федерации. Соперниками атомной станции стали такие гиганты как «Газпром трансгаз Ставрополь», «Транснефть-Порт Козьмино», «Федеральный центр двойных технологий «Союз», «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и многие другие.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС