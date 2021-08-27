В Воронеже среди ночи ограбили автосалон на 18 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже полицейские расследуют ограбление автосалона, которое произошло ночью 26 августа на Левом берегу. Около 3.17 в здание на улице Изыскателей проникли двое в балаклавах, брызнули в лицо охраннику газовым баллончиком и связали его. После чего вскрыли сейф и забрали деньги. Добычей налетчиков стали 18 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о разбое.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и местонахождение похищенного, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.