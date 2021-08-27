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Общество27 августа 2021 14:22

В Воронежской области ищут пропавшего без вести 25-летнего парня

Виктора Беляковича родные не видели с 25 августа
Евгения ФРОЛОВА
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Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски пропавшего в Воронежской области 25-летнего Виктора Беляковича. Ориентировку волонтеры опубликовали в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 27 августа.

Молодой человек пропал из поселка Водострой Борисоглебского городского округа. Он не выходит на связь с родственниками с 25 августа.

Согласно ориентировке, рост пропавшего 170 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые и голубые глаза.

По информации волонтеров, в день исчезновения парень, который нуждается в медицинской помощи, был одет в желтую в клетку рубашку и синие шорты.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Виктор Белякович, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.