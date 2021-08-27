На трассе под Воронежем сломался автобус с 32 пассажирами

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Экипаж ДПС помог решить проблему пассажиров сломавшегося в Кантемировском районе автобуса. 32 человека застряли на трассе «Воронеж-Луганск» в семь утра 26 августа. Неравнодушные водители проезжавших мимо машин сообщили в ГИБДД о нештатной ситуации. Автоинспекторы обнаружили автобус с включенными фарами и выставленным знаком аварийной остановки на 265-м километре автодороги на опасном участке – прямо на повороте.

50-летний водитель сломавшегося автобуса, следовавшего по маршруту «Ростов-на-Дону – Белгород», рассказал, что вышло из строя сцепление. Самостоятельно он устранить поломку не смог и не знает, где можно получить квалифицированную помощью.

Сотрудники полиции вызвали из Павловска исправный автобус, который смог забрать пассажиров, а из Кантемировки - КамАЗ с автопредприятия. Грузовик на жесткой сцепке в сопровождении патрульного автомобиля ДПС отбуксировал неисправный автобус на территорию автопредприятия для ремонта.