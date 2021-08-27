Семь человек отравились грибами в Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несмотря на стоящую жару в Воронежской области, любители «тихой охоты» отправляются в лесные массивы за дикорастущими грибами. К сожалению, не обходится без жертв. На больничных койках оказались еще семеро жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 27 августа.

Причем двое пострадавших – из одной семьи. Месяцем ранее неудачно поели лесных грибов еще четыре человека.

Санврачи в очередной раз предупреждают жителей области: ее занимайтесь сбором грибов, если они вам не известны! Даже один ядовитый гриб, попавшийся среди съедобных, может вызвать очень тяжелое отравление вплоть до летального исхода.

Также лесные грибы противопоказаны детям до 14 лет, поскольку у них нет необходимых ферментов для переваривания; людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пожилым, беременным и кормящим женщинам.