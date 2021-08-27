В Воронежской области за год число смертей от коронавируса выросло на 622 процента

Смертей по сравнению с прошлым годом стало на три тысячи больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткие цифры опубликовали региональные и федеральные статистики. Они подсчитали, что смертность в Воронежской области увеличилась очень резко.

При этом особое место занимают смерти от «ковида». Если в первом полугодии 2020-го их было всего 57, то за первые шесть месяцев 2021-го – уже 355. Таким образом, рост смертности составил 622,8 процентов.

Можно сказать, что в начале 2020 года и вовсе «ковида» не было, а потом эпидемия только набирала обороты. Но и общее количество смертей ужасает. Особенно по сравнению с числом рождений.

За первые шесть месяцев 2020-го на свет появились 8996 малышей, в первые полгода 2021-го почти столько же – 8987. А вот смертей стало больше в полтора раза. Если в первом полугодии 2020-го смертей было 16995, то за первые шесть месяцев 2021-го – уже 20064.

Таким образом, в первые шесть месяцев 2021 года смертность превысила рождаемость на 11077 человек (год назад для сравнения – на 7999).

Кроме того, по данным Воронежстата, с 2005 по 2020 год на территории нашего региона число больничных организаций сократилось с 146 до 76, на треть меньше стало больничных коек. Число врачей всех специальностей за последние 15 лет уменьшилось с 12,5 тыс. до 12,1 тыс., среднего медперсонала с 27,8 тыс. до 24,7 тыс. человек. Как же тут бороться с «ковидом», когда количество медиков, наоборот, надо резко увеличивать?