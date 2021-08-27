В Воронеже два брата, организовавшие лаборатории по производству наркотиков, отправились в колонию на 6 и 7 лет

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда оставила без изменений приговор двум братьям, которые наладили в регионе производство синтетических наркотиков. Несколько подпольных лабораторий сотрудники УФСБ России по Воронежской области обнаружили

в феврале 2020 года в Хохольском и Верхнехавском районах. Их организовали братья 45 и 47 лет. Силовики изъяли в лабораториях оборудование, 200 г мефедрона, а также 80 кг сырья - химических реактивов, ограниченных к свободному обороту.

За незаконные производство и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, хранение и перевозку прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере братьям назначили семь и шесть лет колонии строгого режима.