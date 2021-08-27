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Происшествия27 августа 2021 12:30

Жительница Воронежа лишилась 1,75 млн рублей, пытаясь заработать на биткоинах

За сутки мошенники обманули семерых жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 26 августа семь жителей Воронежской области лишились около трех миллионов рублей после общения с дистанционными мошенниками.

Больше всех потеряла 39-летняя жительница Воронежа. Женщину прельстил в интернете сайт с предложением значительного увеличения пассивного дохода путем торговли биткоинами. Зарегистрировавшись на электронной платформе, дама в течение нескольких недель переводила свои сбережения на указанный счет и следила за увеличением виртуального дохода. Спустя некоторое время она решила вывести накопленные сбережения, но не смогла этого сделать. Женщина потеряла более 1,75 млн рублей.