Жительница Воронежа лишилась 1,75 млн рублей, пытаясь заработать на биткоинах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 26 августа семь жителей Воронежской области лишились около трех миллионов рублей после общения с дистанционными мошенниками.

Больше всех потеряла 39-летняя жительница Воронежа. Женщину прельстил в интернете сайт с предложением значительного увеличения пассивного дохода путем торговли биткоинами. Зарегистрировавшись на электронной платформе, дама в течение нескольких недель переводила свои сбережения на указанный счет и следила за увеличением виртуального дохода. Спустя некоторое время она решила вывести накопленные сбережения, но не смогла этого сделать. Женщина потеряла более 1,75 млн рублей.