Зэк разбил лицо сотруднику воронежской колонии за то, что тот отобрал у него зарядку для телефона

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Панинский районный суд вынес приговор осужденному Перелешинской колонии, который напал на сотрудника УФСИН после того, как тот нашел у него во время обыска зарядку для телефона. Мужчину признали виновным и «добавили» ему два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 27 августа.

Инцидент произошел в апреле этого года. По версии следствия, конфликт произошел из-за того, что во время обыска у осужденного сотрудник УФСИН нашел у него зарядное устройство. Забрав его охранник направился в соседнюю комнату. Там его и настиг осужденный и ударил по лицу. Сотруднику колонии потребовалась помощь медиков.

Поступок квалифицировали, как дезорганизацию деятельности в исправительном учреждении (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Ему грозило до пяти лет колонии, однако суд решил обойтись более мягким наказанием, назначив ему 2 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.