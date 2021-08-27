Два волонтерских центра из Воронежа получат по 200 тысяч на культурные проекты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два наших сообщества - «Воронеж. Волонтеры Культуры» и «Общественное движение «Волонтеры Культуры Воронежской области (Культурный Воронежец)» - победили на Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры-2021.

На него подали более 180 заявок из 57 регионов России - от НКО, университетов и колледжей, государственных и муниципальных учреждений, имеющих волонтерские центры и программы по поддержке культурных инициатив. В очном этапе участвовали 30 лучших проектов.

Стратегия развития Воронежского регионального центра «Воронеж. Волонтеры Культуры», представленная в финале конкурса, включила в себя концертно-фестивальную программу, приуроченную к Дню знаний, костюмированное тематическое мероприятие «Ночь искусств», Форум кураторов волонтерских объединений муниципальных районов Воронежской области, традиционную церемонию награждения «Волонтер года», концертно-фестивальную программу в рамках «Дня защиты детей», «Воронежский Арт-квест».

Центр «Общественное движение «Волонтеры Культуры» Воронежской области (Культурный Воронежец)» в представленной стратегии обозначил такие направления деятельности как привлечение волонтеров в культурную практику, привлечение жителей области к медиаволонтерской деятельности, поддержку существующих общественных инициатив в сфере культуры, помощь в организации крупных исторических фестивалей региона.

Победители получат по 200 тысяч рублей на реализацию стратегии по развитию волонтерского центра в сфере культуры.