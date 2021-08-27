В воронежских школах увеличат число групп продленного дня в два раза

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В воронежских школах создадут больше групп продленного дня. Их число вырастет со 179 до 360. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя областного департамента образования, науки и молодежной политики Наталья Салогубова 26 августа.

В группах не будет детей из разных классов.

– Мы идем к тому, чтобы нарастить количество дежурных групп продленного дня. Собирать вместе детей из разных классов не будем. Группы будут открывать только в том классе, в котором обучаются дети, – прокомментировала Наталья Салогубова.

Ранее департамент образования сообщал, что на линейки в этом году родителей учеников пустят только в индивидуальных средствах защиты, а подготовка для будущих первоклассников начнется позже срока.