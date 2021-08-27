В Воронеже «Фольскваген» протаранил «Ладу» и врезался в дерево: ранена женщина

Багажник "Лады" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 26 августа, около 12.00 у дома № 241/15 по улице 9 Января случилась авария.

48-летний водитель «Фольксваген Гольф», ехавший со стороны Антонова-Овсеенко в направлении улицы Екатерины Зеленко, на регулируемом перекрестке врезался в ехавшую впереди «Ладу-Ларгус». От удара иномарка отлетела за пределы дороги – прямо в дерево.

"Фольксваген" отлетел прямо в дерево. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель иномарки, отказавшийся пройти алкотест, и 35-летний мужчина, руливший «Ладой», серьезных травм не получили. А вот 35-летняя женщина, ехавшая в отечественной машине, пострадала сильно. С травмами разной степени тяжести ее отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 26 августа случилось 126 ДТП, из них в Воронеже – 83, на районных дорогах – 26, на федеральных трассах – 17. В десяти авариях получили травмы десять человек. И столько же водителей оштрафованы за пьяную езду, - сообщили в региональном ГУ МВД.