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Происшествия27 августа 2021 10:58

В Воронеже «Фольскваген» протаранил «Ладу» и врезался в дерево: ранена женщина

ДТП случилось на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
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Багажник "Лады" после ДТП.

Багажник "Лады" после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 26 августа, около 12.00 у дома № 241/15 по улице 9 Января случилась авария.

48-летний водитель «Фольксваген Гольф», ехавший со стороны Антонова-Овсеенко в направлении улицы Екатерины Зеленко, на регулируемом перекрестке врезался в ехавшую впереди «Ладу-Ларгус». От удара иномарка отлетела за пределы дороги – прямо в дерево.

"Фольксваген" отлетел прямо в дерево.

"Фольксваген" отлетел прямо в дерево.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель иномарки, отказавшийся пройти алкотест, и 35-летний мужчина, руливший «Ладой», серьезных травм не получили. А вот 35-летняя женщина, ехавшая в отечественной машине, пострадала сильно. С травмами разной степени тяжести ее отвезли в больницу.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 26 августа случилось 126 ДТП, из них в Воронеже – 83, на районных дорогах – 26, на федеральных трассах – 17. В десяти авариях получили травмы десять человек. И столько же водителей оштрафованы за пьяную езду, - сообщили в региональном ГУ МВД.