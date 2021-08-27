В Воронежском отделении Сбера вакцинировались 80% сотрудников

Вакцинация – это еще один шаг к безопасности коллектива и клиентов. Воронежское отделение Сбера соблюдает все санитарно-эпидемиологические меры с самого начала пандемии. Сотрудники банка носят маски и перчатки, для клиентов на столах всегда стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, разметка помогает соблюдать социальную дистанцию.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день одна из важнейших задач, стоящих перед Сбербанком, — это борьба с пандемией COVID-19. Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы обеспечить максимальную защищенность для сотрудников и клиентов банка. На этом пути именно вакцинация становится основным инструментом для формирования коллективного иммунитета и достижения общей цели.»

Руководство Центрально-Черноземного банка выражает благодарность медицинским учреждениям и их сотрудникам за оперативную организацию вакцинации коллектива Воронежского отделения от COVID-19.

Сбер будет и дальше принимать все возможные меры для предотвращения развития пандемии и сохранения безопасности коллектива и клиентов.