В Воронеже ночью сгорел внедорожник

Все, что осталось от внедорожника. Фото: телеграм-канал Воронеж № й. Фото: другой источник.

В пятницу, 27 августа, во дворе жилищного комплекса «Грин Парк» на Московском проспекте случился пожар. Вспыхнул внедорожник «RАNGЕ RОVЕR SРОRТ».

- О возгорании сообщили в 3.44. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. Огонь потушили в 3.58. К тому времени внедорожник сгорел. Также была повреждена стоявшая рядом «десятка». Там сгорел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины пожара выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.