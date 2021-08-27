Всех детей с внебольничной пневмонией протестируют на грипп в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В медучреждениях Воронежа и области с 1 сентября будут проводиться лабораторные обследования на вирусы гриппа всех детей, которым поставили диагноз «внебольничная пневмония». Об этой инициативе рассказал 26 августа на заседание оперштаба глава территориального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

Губернатор Александр Гусев предложение одобрил. Механтьев при этом пояснил, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Глава Роспотребнадзора обратил внимание, что в структуре заболевания ковидом наблюдается увеличение заболевших с проявлениями ОРВИ. Их доля за неделю увеличились более чем на 3% и составила 81,7%.

При этом, по его словам, удельный вес пневмоний снизился и составил 17,9%. За последние две недели уровень заболевания среди детей вырос с 8,6 до 11,1%.