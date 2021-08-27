В Воронеж до конца лета вернется жара

Можно воспользоваться последними жаркими днями и еще немного позагорать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохлада после сильного дождя в ночь на 26 августа продлится недолго. Уже начиная с 28 августа, в Воронеж вернется жара. Но уже, конечно, не такая сильная, как в июле и в первой половине августа.

- Восточный ветер принесет с собой антициклон и достаточно жаркую для конца августа погоду, хотя до температурных рекордов будет далеко, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. - Столбик термометра днем не поднимется выше +31 градуса. Все же сентябрь близко, и погода постепенно будет становиться осенней. Впрочем, когда точно будет новое похолодание, пока сказать трудно.

В ночь на субботу, 28 августа, юго-восточный ветер сменится на восточный. Возможен небольшой дождь при +17 градусах. Днем выглянет солнце, на него временами будут набегать облака. Температура повысится до +28 градусов.

В воскресенье, 29 августа, ночью будет пасмурно при +15 градусах. Днем снова переменная облачность. Будет жарко - +31 градус.

В ночь на понедельник, 30 августа, снова пасмурная погода при +16 градусах. Днем солнце иногда будет скрываться за тучами. И опять будет жарко - +31.

Во вторник, 31 августа, ночью вновь будет пасмурно, но уже теплее - +18 градусов. Днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Столбик термометра поднимется до +28.