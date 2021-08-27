Определили подрядчика для строительства парка за 187 млн в воронежской «Экодеревне»

Администрация Боброва нашла подрядчика на обустройство парка в «Экодеревне» в поселке Лушниковка, следует из материалов сайта госзакупки.

Единственную заявку на торги подало павловское ООО «Дон-строй». Комиссия признала ее соответствующей требованиям. В скором времени с компанией будет заключен контракт. Его стоимость составила 187,7 млн рублей.

Победитель торгов должен до сентября 2024 года благоустроить территорию площадью 24 гектара, при этом сохранив существующий рельеф и зеленые насаждения. В парке предполагается сделать зоны для спорта, активного и тихого отдыха бобровцев. Необходимо построить лыжероллерную трассу, мост, проложить инженерные сети, пешеходные дорожки, оборудовать систему автополива, установить фонари, туалеты, скамейки и урны, безбарьерную среду для маломобильных групп населения, прокат спортинвентаря с буфетом и летними верандами.

В парке в будущем планируют проводить спортивные и развлекательные мероприятия, выставки цветов и урожая, фестивали, а зимой – катание на лыжах и коньках.