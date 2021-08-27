Похитители таксиста в Воронежской области получили 5 и 6 лет тюрьмы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Калачеевский райсуд приговорил двух мужчин, которые, угрожая ножом, захватили таксиста и потребовали, чтобы он вез их в Воронеж к тюремному заключению. Их признали виновными сразу в ряде преступлений – разбое и угоне авто. Также один из грабителей поплатился еще и за поджог жилого дома своей знакомой. Он осужден к 6 годам колонии строго режима, а его приятель – к 5 годам и 4 месяцам колонии особого режима. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, дело было в апреле 2020 года. Ночью двое пьяных мужчин пришли к дому своей знакомой в центре Калача. Женщина, испугавшись, двери не открыла и попросила их уйти. Один из мужчин, разозлившись, начал бить окна камнями, а затем и вовсе поджег дом.

После этого мужчины решили быстренько уехать из Калача в Воронеж, но у них не оказалось денег. Тогда они вызвали такси и, угрожая ножом водителю, заставили его ехать в областной центр. Кроме того, они отобрали у таксиста 1500 рублей. К утру преступники добрались до Воронежа. Там водитель попросил выйти и купить воды, а когда вернулся, то одного злоумышленника в машине не было, а второй спал. Тогда он доехал до ближайшего поста ДПС и "сдал" нападавшего стражам порядка. Позже полицейские задержали его подельника дома у знакомой.

Как оказалось, ранее мужчины уже привлекались к ответственности за имущественные преступления и сбыт наркотиков.