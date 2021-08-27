В Борисоглебске Воронежской области лишили прав трех водителей, состоящих на учете у нарколога

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Борисоглебский городской суд лишил прав трех местных водителей, которые страдали алкоголизмом и наркоманией и состояли на учете у нарколога. Исковые заявления с требованием прекратить право на управление автомобилями подала прокуратура. Об этом сообщили в городском суде 26 августа.

Нелицеприятная статистика была выявлена в ходе проверки надзорным органом. В суде согласились с доводами прокуратуры, что права на управление транспортными средствами у людей с такими диагнозами создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В июне 2021 года в Левобережном районе Воронеж прокуратура обратилась с исками в суд с требованием лишить прав 26 водителей, стоящих на учете в Областном клиническом наркологическом диспансере.