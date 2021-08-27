Слушание по первому в России делу о договорном матче в Воронеже назначено на 3 сентября

Железнодорожный районный суд Воронежа назначил предварительное слушание по первому в России уголовному делу, которое обещает быть резонансным, – о договорном футбольном матче. Оно состоится в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщили в суде. Речь идет о скандальной встрече клубов «Черноморец» (Новороссийск) и «Чайка» (село Песчанокопское, Ростовская область), состоявшейся в мае 2019 года.

Как пояснили в суде, фигурантами по делу проходят семь человек. По версии следствия, в преддверии 27 тура Олимп-Первенства ФНЛ исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян встретился с тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым и предложил ему обеспечить проигрыш новороссийской команды. Естественно, за услугу полагалось денежное вознаграждение – не менее полумиллиона рублей. Наставник в гостинице лично сообщил шестерым игрокам, чтобы играли на поражение, те согласились.

Следствие считает, что обвиняемые разработали план, заключавшийся в намеренном отказе от спортивной борьбы и создании футболистам команды ФК «Чайка» условий для беспрепятственного нанесения ударов по воротам своей команды. Матч состоялся 13 мая. «Чайка» одержала победу со счетом 3:1.

Фигуранты уголовного дела ответят в суде по ч. 3 ст. 30, ч. 3, ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса), предусматривающей до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

То, что дело будет рассмотрено в Воронеже, определил Верховный суд РФ. На изменении территориальной подсудности настояла Генпрокуратура. По мнению надзорного ведомства, президент «Чайки» – бизнесмен Андрей Чайка – мог бы повлиять на решение суда, если бы дело рассматривалось в Южном или Северокавказском федеральном округах.