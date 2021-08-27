В Воронежской области мужчина до смерти забил собутыльника за то, что тот отказался идти за водкой

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Панинский районный вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который до смерти забил собутыльника за то, что тот отказался идти за водной. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему его смерть по неосторожности (ст. 111 ч. 4 УК РФ). Об этом сообщили в райсуде.

Инцидент произошел 20 февраля 2021 года днем, примерно в 12:00. Изрядно набравшись, сельчанин решил пойти к своему приятелю в гости, чтобы «догнаться». Хозяин в это время уже пировал в компании двух собутыльников, так что товарищ пришел, когда спиртное на столе уже закончилось. Это возмутило гостя, и он потребовал, чтобы владелец дома «сгонял в магазин». Тот отказался. Тогда приятель решил его проучить. Он ударил его сначала кулаком в лицо, а потом принялся молотить ногой. Как установил суд, ударил не менее четырех раз в туловище и по ногам.

Через некоторое время хозяин скончался у себя дома.

С учетом всех обстоятельств дела, суд признал сельчанина виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.