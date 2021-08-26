В Воронеже на остановке поймали воровку из Тамбовской области

Оперативники задержали юную воровку с поличным. Фото: из архива «КП»

Вечером в среду, 25 августа, в Советском районе на остановке «Газовая» на мини-рынке 18-летняя жительница Тамбовской области подошла к стоявшей в очереди 57-летней женщины. Девушка заметила, что у нее приоткрыта сумка. Достала оттуда пять тысяч рублей и попыталась убежать. Однако ее задержали оперативники.

- В отделе полиции девушка признала свою вину. У нее отобрали похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Юную воровку отправили в следственный изолятор, решается вопрос об ее аресте, - рассказали в региональном ГУ МВД.