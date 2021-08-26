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Общество26 августа 2021 20:06

В Воронежской области подготовку будущих первоклассников отложили на неопределенный срок

Это связано с напряженной ситуацией с «ковидом»
Олег КУЗНЕЦОВ
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С подготовкой к школе в 2021 году не спешат.

С подготовкой к школе в 2021 году не спешат.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало подготовки будущих первоклассников отложено на неопределенный срок. Детей не хотят подвергать риску из-за опасности заразиться коронавирусом. Об этом сообщила на областном родительском собрании и. о. руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики Наталья Салогубова.

Занятия для дошкольников в очном формате начнутся не раньше первого октября, а, скорее всего, даже в ноябре или даже в январе.

Напомним, школы на дистант пока переводить не собираются. Однако линейки проведут только для первоклашек (туда пустят и их родителей при условии, что они будут в масках) и учеников 9-11 классов.