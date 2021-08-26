В Воронежской области разрешили заполнять театры и концертные залы на 80 процентов

Так и до разрешения аншлагов недалеко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщили о снижении заболеваемости «ковидом» за неделю на 1 процент. Прямо скажем, цифра не впечатляет. Болеют в основном продавцы, работники сельскохозяйственных организаций и транспортной сферы.

А вот сотрудники департамента здравоохранения дали такую вселяющую некоторый оптимизм статистику: в течение четырех недель заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась на 24%, за последнюю неделю — на 5%.

Возможно, это вдохновило губернатора Александра Гусева принять решение об увеличении заполняемости театров и концертных залов до 80 процентов с 1 октября.

- Тенденции положительные сохраняются — цифры об этом говорят: у нас уже меньше 13 тысяч болеющих всего, госпитализированных — меньше трех тысяч. Напомню, что в пике было почти 16 тысяч. По нашим расчетам, мы к концу сентября по уровню госпитализации должны быть на уровне 1,5 тысяч человек, - заявил губернатор.

В то же время за последние сутки увеличилось и количество заболеваний коронавирусом и число умерших от этой страшной болезни.