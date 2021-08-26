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Общество26 августа 2021 19:40

Еще 26 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Общее число жертв страшной болезни в нашем регионе уже приближается к5 тысячам
Юрий КОЗЛОВ
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Число умерших от "ковида" снова увеличилось.

Число умерших от "ковида" снова увеличилось.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном оперативном штабе сообщили очередную пугающую цифру: на утро четверга, 26 августа, стало известно об еще 26 смертях от коронавируса. Сутки назад жертв этой болезни было 25. Всего в мир иной от «ковида» ушли уже 4966 наших земляков.

Напомним, что и число заболевших достаточно велико – 465. Особенно тревожно эта цифра выглядит по сравнению с количеством выздоровевших – всего 179. Ранее несколько суток подряд их было 463.

В Воронежской области на данный момент из ограничений, по сути, действует только масочный режим. В то же время линейки на День знаний из-за ситуации с «ковидом» планируют проводить не для всех.