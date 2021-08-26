Под Воронежем активистке оставили в силе штраф в 400 тысяч рублей за комментарии в соцсетях

Незаконность штрафа Беловой доказать не удалось. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Апелляционном военном суде оставили в силе приговор жительнице Новой Усмани Надежде Беловой. Напомним, в декабре 2020 года ее признали виновной в публичном оправдании терроризма. И приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей. Деньги Белова выплатила, заявила, что помогли друзья. Но решение о штрафе обжаловала.

Поводом для уголовного дела стали несколько комментариев к сообщению в соцсетях о теракте в Архангельске, где 17-летний студент подорвал местное отделение ФСБ, погиб сам и ранил троих. В них Белова якобы косвенно оправдывала это преступление. Причем опубликованы были комментарии 31 октября 2018 года, а уголовное дело возбудили только в марте 2020 года. Сама Надежда Белова вообще отрицает то, что писала эти комментарии, а свое признание объясняет давлением следствия.

Одно время Белова претендовала на то, чтобы быть новоусманским депутатом, активно выступала с критикой местного общественного транспорта.