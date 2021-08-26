Под Воронежем недалеко от «Града» второй день подряд образовалась гигантская пробка

Пробка возле "Града" становится плохой вечерней традицией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в четверг, 26 августа, участок трассы «Дон» на въезде в Воронеж в Рамонском районе недалеко от сити-парка «Град» замер в огромной пробке. Специализированный сервис Яндекса показывает, что в трех местах идет ремонт. Скорее всего, именно из-за этого и образовалась пробка, так как никаких крупных аварий там вроде бы не было. За исключением одной. На одной из полос утром 26 августа перевернулась машина. Но обошлось без пострадавших, да и проезду она сильно не мешала.

Машины на этом участке еле движутся. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, вечером 25 августа, пробка образовалась недалеко от «Града», наоборот, на выезде из Воронежа. Тогда причиной стала страшная авария. «Мазду», ехавшую в Москву, один грузовик толкнул под колеса другого. 40-летний водитель погиб на месте, его 38-летняя жена и дочери 5 и 16 лет попали в больницу в тяжелом состоянии. В результате водители не могли проехать участок в несколько километров два часа.