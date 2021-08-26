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Происшествия26 августа 2021 18:17

В Воронежской области двое разнорабочих избили коллегу до полусмерти

Перед этим они выпивали на троих
Юрий КОЗЛОВ
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За жестокое избиение собутыльника разнорабочим грозит до 12 лет лишения свободы.

За жестокое избиение собутыльника разнорабочим грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Полицейские задержали 38-летнего жителя Калачеевского района и 41-летнего мужчину из Владимирской области. Их подозревают в жестоком избиении 48-летнего знакомого.

Вечером 16 июля на хуторе Залесный во дворе дома на улице Грушовой трое разнорабочих выпивали после трудового дня. И поссорились. Двое мужчин напали на третьего. Его били руками и ногами по голове. Их жертву спас случайный прохожий, он вызвал скорую. А врачи сообщили об избиении мужчины в полицию.

На место ЧП приехали оперативники. Полицейские опросили очевидцев и участников конфликта. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью мужчины нанесен тяжкий вред.

- В отношении разнорабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 12 лет лишения свободы). Их задержали, - сообщили в региональном ГУ МВД.