В Воронежской области двое разнорабочих избили коллегу до полусмерти

За жестокое избиение собутыльника разнорабочим грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Полицейские задержали 38-летнего жителя Калачеевского района и 41-летнего мужчину из Владимирской области. Их подозревают в жестоком избиении 48-летнего знакомого.

Вечером 16 июля на хуторе Залесный во дворе дома на улице Грушовой трое разнорабочих выпивали после трудового дня. И поссорились. Двое мужчин напали на третьего. Его били руками и ногами по голове. Их жертву спас случайный прохожий, он вызвал скорую. А врачи сообщили об избиении мужчины в полицию.

На место ЧП приехали оперативники. Полицейские опросили очевидцев и участников конфликта. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью мужчины нанесен тяжкий вред.

- В отношении разнорабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 12 лет лишения свободы). Их задержали, - сообщили в региональном ГУ МВД.