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Происшествия26 августа 2021 17:49

В Воронежской области будут судить сына, убившего отца и закопавшего его во дворе

Еще его обвиняют в краже из магазина
Юрий КОЗЛОВ
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Тело убитого отца нашли во дворе во время обыска.

Тело убитого отца нашли во дворе во время обыска.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета в ближайшее время передадут в суд уголовное дело 20-летнего жителя Бутурлиновского района. Его обвиняют в убийстве и в краже.

По данным следствия, вечером 24 марта в доме в селе Васильевка Бутурлиновского района у молодого человека и его 57-летнего отца случилась бытовая ссора. Сын жестоко расправился со своим папой. Он сначала избил отца, а потом задушил его веревкой и закопал тело во дворе дома.

А 14 апреля тот же отморозок выставил стекло в сельском магазине, забрал из кассы 30 тысяч рублей и убежал. Полицейские вскоре напали на след вора. 17 апреля у него провели обыск, в ходе которого и обнаружили тело убитого отца.

- В ходе следствия мужчина, ранее судимый за кражу, признал свою вину, дал подробные показания, подтвердив их при проверке на месте преступления. Его арестовали. Вина мужчины подтверждается также показаниями свидетелей, заключениями проведенных экспертиз. Утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело направят в суд, – рассказал и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Исаков.

Сын признался в страшном преступлении и подтвердил свои показания на месте убийства.

Сын признался в страшном преступлении и подтвердил свои показания на месте убийства.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.