Губернатор Воронежской области раскритиковал работу россошанских чиновников за аварию, оставившую без воды полгорода

Коммунальщики работают и по ночам, но возникают новые аварийные ситуации. Фото: предоставлено администрацией Россошанского района.

Глава правительства Воронежской области Александр Гусев высказался по поводу крупной коммунальной аварии в Россоши в своем телеграм-канале:

- Нас сутки уверяли, что ситуация под контролем, а в итоге решение проблемы затянулось очень сильно. Коллектор относительно новый – 2005 года. Для такого объекта 15 лет – не срок, за это время он не может износиться. Он должен лет 50 служить. Скорее всего, там были нарушены строительные правила. В целом, история в Россоши должна многому научить всех глав районов. Мы, безусловно, придем на помощь, но должны получать с мест правдивую информацию, чтобы оперативно подключаться. «Головы рубить» по итогам этой истории не будем, но повторю: это всем урок на будущее.

Напомним, труба канализационного коллектора на улице Максима Горького прорвалась 22 августа. В итоге по крайней мере половина жителей Россоши сидели без воды более, чем трое суток. Но это еще не все. Канализация хлынула в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. Зловонные потоки погубили рыбу. По поводу обоих этих ЧП местная прокуратура проводит проверку.

Кстати, несмотря на то, что утром 26 августа аварию ликвидировали, несколько улиц Россоши продолжают оставаться без воды. Образовался новый прорыв – на этот раз на улице Малиновского.