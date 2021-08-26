Мэр Воронежа потребовал к 1 сентября проверить ограждения возле школ и их паспорта

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В мэрии Воронежа на заседании городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Вадима Кстенина и при участии председателя городской Думы Владимира Ходырева обсудили меры безопасности при проведении Дня знаний.

На заседании напомнили о том, что 1 сентября будет действовать особый режим безопасности из-за напряженной ситуации с заболеваниями коронавирусом. В День знаний, как и в прошлом году, участвовать в линейках будут только ученики 1-х, 9-х и 11-х классов, присутствовать при этом смогут только родители первоклашек. Мамам и папам нужно будет соблюдать социальную дистанцию и надеть маски.

Участники заседания доложили о других принятых мерах безопасности. До начала Дня знаний все помещения и строения, участки местности, прилегающие к образовательным учреждениям, проверят с применением технических средств и служебных собак. 1 сентября во всех 120 городских школах, где за парты сядет более 115 тысяч учеников, будет действовать особый пропускной режим. Следить за его соблюдением будут штатные сотрудники ЧОПов и персонал учебных заведений. Особое внимание уделят, в частности, соблюдению запрета на парковку на территории школ и в непосредственной близости от учебных заведений.

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Персональная ответственность за выполнение всех требований обеспечения безопасности лежит на директорах образовательных учреждений. Полицейские патрули, дежурящие возле школ, усилят.

Председатель городской антитеррористической комиссии Вадим Кстенин обратил особое внимание на восстановление целостности ограждения всех учебных учреждений и наличие утвержденных паспортов безопасности образовательных организаций.

– Оплата за счет муниципального бюджета охраны всех городских школ, совершенствование технических средств контроля и реагирования, проведение паспортизации всех учреждений улучшили условия обеспечения антитеррористической безопасности в наших школах. При этом в любом случае требуется высокая согласованность действий, тщательная подготовка и ответственность всех привлекаемых к обеспечению безопасности сил, – отметил мэр.

Чтобы День знаний прошел без ЧП, нужно соблюдать простые правила:

- необходимо обращать внимание на подозрительных людей, предметы, на любые необычные мелочи. И сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов (тел. дежурных служб Управления МВД России по городу Воронежу- 271-28-66; ГУ МВД – 251-17-51), в оперативный штаб (222-98-76), в единую дежурно-диспетчерскую службу города (222-33-12, 222-33-15 или 112 с мобильного телефона), дежурному УФСБ РФ по Воронежской области – 255-04-44);

- не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра;

- обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги.

Олег КУЗНЕЦОВ