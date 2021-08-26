В Воронеже будут судить двух бывших участковых за вымогательство 50 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении двух бывших участковых скоро передадут в суд. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета вскоре отправят в суд уголовное дело в отношении двух бывших участковых. Их обвиняют в получении взятки группой по предварительному сговору. Оборотней в погонах разоблачили их же коллеги.

По данным следствия, в конце марта двое участковых 32 и 36 лет потребовали от воронежца отдать им 50 тысяч рублей. Взамен они обещали не возбуждать против него уголовное дело за избиение знакомого. 6 апреля на улице Лизюкова полицейских взяли с поличным, когда мужчина передавал им деньги.

- На следствии теперь уже бывшие участковые не признали свою вину, отказавшись от дачи показаний. Однако доказательств в отношении них достаточно: показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, иные материалы уголовного дела. Бывшие полицейские до суда будут находиться под домашним арестом, – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов.

В региональном ГУ МВД добавили:

- Обоих участковых уволили 12 мая по отрицательным мотивам.