За месяц воронежцы отправили более 25 тысяч предложений в народную программу «Единой России»

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В течение месяца жители Воронежской области, как и других регионов, заполняют на сайте «Единой России» (NP.ER.RU) анкету со своим видением решения вопросов в разных сферах жизни: здравоохранении, образовании, экономике, культуре или, например, экологии. Оставить предложение можно и вживую - в общественной приемной партии. Этот диалог поможет сформировать план работы на ближайшие годы.

Секретарь регионального отделения «Единой России», член Президиума Генерального совета партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов искренне поблагодарил воронежцев за активное участие в сборе наказов для народной программы «Единой России», с которой партия идет на выборы депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва.

- Развитие городской среды и сельских территорий, системы образования и доступной медицинской помощи, повышение качества жизни и укрепление социальной защищенности жителей области – вот наши задачи, и вы помогли нам выработать детальные, адресные планы для решения каждой из них. «Единая Россия» – партия народного большинства, и обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом, - отметил Владимир Нетёсов.

За последние годы в Воронежской области построены десятки новых школ, поликлиник, амбулаторий, ФАПов и спортивных объектов, появились километры новых дорог, водопроводов и газопроводов – все это результат в том числе наказов жителей. В таком плотном взаимодействии, в диалоге работа должна продолжаться и дальше.

- Спасибо, что помогаете нам держать руку на пульсе повседневной жизни и повышать ее качество для всех воронежцев! - поблагодарил жителей региона Владимир Нетёсов.

О масштабе обратной связи говорят цифры: на сайте народной программы «Единой России» зарегистрировались 11300 пользователей из Воронежской области. Региональное отделение партии собрало более 25 тысяч наказов.

- Сбор предложений в народную программу «Единой России» вызвал широкий отклик воронежцев. В области состоялись десятки встреч, «круглых столов» и обсуждений, на которых граждане высказывали свои пожелания по решению ряда актуальных проблем. В частности, сельские избиратели хотят привлечь внимание «Единой России» к решению таких проблем, как асфальтирование районных дорог и сельских улиц, реконструкция школ, доступность первичной медицинской помощи и нехватка врачей-специалистов. Горожан волнуют состояние ЖКХ и бесхозные инженерные сети, изношенные межквартальные проезды и благоустройство дворов. Уверен, что эти адресные наказы помогут нам не только повысить оперативность наших действий, но и работать на упреждение и профилактику проблем, - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Публикация оплачена из Избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва в соответствии со ст. 66 ФЗ от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Госдумы ФС РФ».

Олег ИВАНОВ