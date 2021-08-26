В Воронежской области цены на хлеб могут вырасти в октябре-ноябре

В нынешнем сезоне в Воронежской области планируют собрать около 4,5 миллионов тонн зерна - это, по заявлению руководителя департамента аграрной политики региона Алексея Сапронова, стандартный показатель. Хотя в 2020-ом был получен рекордный урожай - около 6 миллионов тонн.

Однако воронежцам, пожалуй, интереснее не общие цифры, а то насколько такие результаты отразятся на стоимости хлеба? Не подорожает ли он?

- Общее потребление зерна внутри субъекта - порядка 3,5 млн тонн. Из них где-то 2,4 млн - это потребности наших животноводческих предприятий для корма скота. Порядка 600 тысяч - потребности переработчиков. Поэтому общего объема зерна для производства муки, в том числе хлебопекарной, достаточно, - подчеркнул Алексей Сапронов.

Однако зерно уже сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

- Минсельхоз и правительство Российской Федерации ввели меры, которые помогают сдержать стоимость зерна и как следствие хлеба. Пока она будет стабильной. Но если цена на зерно продолжит расти, ничего не останется как начать наращивать отпускную стоимость хлеба, - считает Алексей Сапронов.

Спикер отметил, что основная продажа хлеба идет в больших торговых сетях. Поэтому увеличение цен на ту или иную группу товаров, особенно социальных, проходит не молниеносно. Обычно на это уходит около двух месяцев.

- Пока резкий скачок цен не предвидится. В октябре-ноябре может быть где-то какая-то подвижка по цене, но не ранее. Может быть, за это время будут приняты какие-то дополнительные меры государственной поддержки. Но пока никакого резкого скачка не предвидится, - отметил Алексей Сапронов.