В Воронеже девушка из Тамбова за смертельное ДТП может сесть на пять лет

После удара о бетонные порожки лестница "Киа" чуть не разорвало напополам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские закончили расследование уголовного дела 21-летней жительницы Тамбова. Ее считают виновницей смертельного ДТП.

6 июня в 1.40 девушка ехала на «Киа-Рио» по улице Плехановской в направлении Кольцовской. Точнее, мчалась, хотя шел дождь. Впоследствии экспертиза показала, что она неслась со скоростью не менее 106 километров в час. Не исключено, что разогналась и до 127. Итог – машину вынесло на тротуар, и она врезалась в бетонные порожки лестницы магазина.

Сама девушка и ехавший вместе с ней 22-летний мужчина получили травмы. Но удар, пришедшийся на переднее пассажирское сидение, где был молодой человек, был сильнее. От травм юноша скончался через несколько дней в больнице.

В ходе следствия полицейские выяснили, что машина была исправна. А также то, что девушка за рулем ее была всего две недели. Она взяла автомобиль у мамы, живущей в Тамбовской области, чтобы перевезти вещи из студенческого общежития Воронежа.

- В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ей грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.