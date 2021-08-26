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Общество26 августа 2021 14:21

Из-за ремонта моста через реку Дон в Воронежской области изменилось расписание пригородных поездов

Ходит по новому времени общественный транспорт будет по 15 октября
Олег ИВАНОВ
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В связи с ремонтом автомобильного моста через реку Дон с 26 августа по 15 октября 2021года изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Так, изменит свой путь электричка №6319 сообщением «Воронеж-1 – Латная», курсирующего ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Теперь начинать свой маршрут этот пригородный поезд будет в 18:47, а прибывать в конечный пункт назначения в 19:46. Хотя раньше только отправление было в 19:40.

Электричка №6318 сообщением «Латная – Воронеж Курский» будет уходить теперь также раньше в 20:07, а прибывать на финальную станцию в 20:53.

Ознакомиться с полным расписание можно на сайте пригородной пассажирской компании «Черноземье».