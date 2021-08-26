В Воронежской области сгорел турецкий автобус

С тушением автобуса справилась одна пожарная машина. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на четверг, 26 августа, огненное ЧП случилось в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района.

- В 1.17 в дежурную часть сообщили о том, что в этом селе загорелся турецкий автобус «Узотойол». На место ЧП выезжали четыре наших специалиста на одной пожарной машине. Пожар потушили в 1.45. Огонь успел повредить моторный отсек и салон автобуса на площади 15 квадратных метров. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.