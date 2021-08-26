В Воронежской области снова увеличилось число заражений коронавирусом

Врачам в борьбе с "ковидом" снова приходится нелегко. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро четверга, 26 августа, подтвердили еще 465 случаев заражения коронавирусом в Воронежской области. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на два человека больше, чем за несколько последних суток. Напомним, число зараженных вроде бы стабилизировалось на цифре 463. Однако теперь этот показатель снова пополз вверх. Всего за время эпидемии коронавирусом заразились 116 237 жителей Воронежской области.

По числу зараженных за сутки Воронежская область на седьмом месте среди худших регионов России. Больше подхвативших заразу только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, а также Пермском крае.

В то же время выздоровевших за сутки втрое меньше – 179 (на утро 25 августа сообщали о 187). По этому показателю Воронежская область находится далеко не в золотой середине – на 38 месте среди регионов России. Всего победивших «ковид» жителей Воронежской области теперь стало 101 915.