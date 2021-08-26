За год на предприятиях Воронежской области травмы получили 276 человек

В 2020 году на 151 предприятии Воронежской области случались несчастные случаи, которые приводили к потере трудоспособности или даже смерти. Такие данные 26 августа привел Воронежстат, основываясь на отчетах 2525 местных компаний.

От травм на производстве в прошлом году в Воронежской области погибли 13 человек. Это на 5 человек меньше, чем в 2019 году.

- Из общего числа лиц, получивших травмы несовместимые с жизнью, четыре человека работали в отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, четыре – в обрабатывающих производствах, два человека – в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха и по одному человеку, которые занимались транспортировкой и хранением, строительством, а также деятельностью по обслуживанию зданий и территорий, - отмечают в Воронежстате.

В течение 2020 года пострадали от травм 276 человек. Все они временно не могли работать. Из них 117 человек - работники предприятий обрабатывающих производств, 47 - организаций сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, 34 – учреждений в области здравоохранения и социальных услуг, 15 – предприятий, осуществлявших транспортировку и хранение, по 14 человек – работники предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром, осуществлявших кондиционирование воздуха, и организаций, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, 12 - оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, восемь - строительством, четыре - административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами.