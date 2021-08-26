Воронежские общественники помогли собрать к 1 сентября детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

В преддверии нового учебного года представители Общественного совета при городском управлении МВД поучаствовали в ежегодной акции «Помоги пойти учиться». Они посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и поздравили ребят с наступающим Днем знаний.

Первым гостей встретил будущий первоклассник Артем. Мальчик с интересом выслушал добрые пожелания и пообещал прилежно относиться к учебе, быть внимательным и послушным. Восьмилетний Матвей уже перешел во второй класс. И к наступающему учебному году готовится без лишних волнений. Зато с нетерпением ждет встречи с учителем и одноклассниками. После общественники посетили еще одну семью, готовящуюся отправить сынишку в первый класс. Николай вместе с мамой был занят предпраздничными приготовлениями, поэтому не смог встретить гостей лично. Подарки и пожелания представители Общественного совета передали мальчику через его отца.

С родителями маленьких школьников также встретилась старший инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Ларшина. Она напомнила мамам и папам о создании необходимых условий для учебы и отдыха детей, а также благоприятной домашней атмосферы.