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Общество26 августа 2021 12:47

Воронежская область вошла в ТОП-10 российских регионов с наименьшим уровнем бедности

Еще десять лет назад она была на 68 месте
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
После всех расходов доходы уже не кажутся таким уж большими.

После всех расходов доходы уже не кажутся таким уж большими.

Фото: из архива «КП»

По сравнению с 2010 годом жители Воронежской области стали богаче. Так утверждают в региональном правительстве, ссылаясь на данные исследования Росстата.

В частности, в 2021 году малообеспеченных граждан в Воронежской области, по подсчетам статистиков, 197,5 тысяч человек. А в 2010-м их было 446 тысяч. 11 лет назад заработки ниже прожиточного минимума были у 18,4% жителей области, теперь же их значительно меньше – 8,5%.

Повысился и ежемесячный доход воронежцев. В 2010 году он был равен 13,9 тысяч рублей на человека, а в 2021-м – уже 32 тысячи (89,7% от среднероссийского уровня).

В то же время, несмотря на такие радующие глаз цифры, постоянный рост цен не позволяет говорить, что благосостояние жителей Воронежской области так уж сильно увеличилось.