Воронежская область вошла в ТОП-10 российских регионов с наименьшим уровнем бедности

После всех расходов доходы уже не кажутся таким уж большими. Фото: из архива «КП»

По сравнению с 2010 годом жители Воронежской области стали богаче. Так утверждают в региональном правительстве, ссылаясь на данные исследования Росстата.

В частности, в 2021 году малообеспеченных граждан в Воронежской области, по подсчетам статистиков, 197,5 тысяч человек. А в 2010-м их было 446 тысяч. 11 лет назад заработки ниже прожиточного минимума были у 18,4% жителей области, теперь же их значительно меньше – 8,5%.

Повысился и ежемесячный доход воронежцев. В 2010 году он был равен 13,9 тысяч рублей на человека, а в 2021-м – уже 32 тысячи (89,7% от среднероссийского уровня).

В то же время, несмотря на такие радующие глаз цифры, постоянный рост цен не позволяет говорить, что благосостояние жителей Воронежской области так уж сильно увеличилось.