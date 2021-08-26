В Воронеже дело мужчины, запершего жену и дочку в подвале и угрожавшего их убить, дошло до суда

37-летний мужчина держал жену и дочку в этом подвале. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего мужчины. Ночью 28 мая в частном доме на улице Карла Маркса глава семейства сильно напился и поругался с женой. 12-летняя девочка встала на сторону матери. Тогда взбесившийся папаша, угрожая ножом, поволок обеих в подвал и запер их там.

Мама с дочкой просидели в подвале полтора часа. В это время рассвирепевший папаша кричал, что убьет их. К счастью, у девочки был мобильник, по которому она позвала на помощь родственников. Те приехали, позвонили в дверь. Немного протрезвевший мужчина открыл ее и не препятствовал освобождению жены и дочки из подвала.

На следствии глава семьи, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, частично признал свою вину. Он заявил, что не угрожал убить жену и ребенка. Тем не менее его будут судить по двум статьям УК. Не только за незаконное лишение свободы, но и за угрозу убийством. По первой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы, по второй – до двух лет.

- Следователи собрали достаточно доказательств его вины, в частности, показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных экспертиз, – сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК Андрей Бредихин.