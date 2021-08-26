На воронежской трассе фура влетала в Volkswagen: пострадал 8-летний мальчик

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26 августа примерно в 8:50 в Верхнемамонском районе 38-летний житель Краснодарского края на грузовике «МАЗ» влетел в бок автомобиля Volkswagen Transporter, за рулем которого был 40-летний житель республики Беларусь.

ДТП случилось на 714 километре автодороги М-4«Дон». Краснодарский дальнобойщик ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Он не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении немецким автомобилем.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Транспортер», 8-летний сын водителя, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.