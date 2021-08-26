Мошенники оформили на пенсионерку из Воронежа кредит почти на миллион рублей

63-летняя жительница Воронежа после разговора с «сотрудником службы безопасности банка» потеряла 966 тысяч рублей. На эту сумму в течении двух недель она оформила на себя кредиты и по инструкциям мошенников перевела на чужие реквизиты. Обратилась в полицию женщина когда поняла, что на ее счету теперь огромный долг.

Схема обмана была обычная: аферист напугал пенсионерку, что зафиксирован несанкционированный доступ к ее банковскому счету и идет оформление на нее потребительского кредита. Женщину он попросил назвать персональные данные банковских карт, в том числе и других банков, что она и сделала.

Мошенники тогда потребовали от нее оформить на себя потребительские кредиты в банках на максимальную сумму для того, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал и тем самым якобы лишить возможности похитить деньги. Для большей безопасности полученные средства надо было якобы перевести на указанные счета до выяснения всех обстоятельств и нейтрализации угрозы. Но в самих этих действиях и таилась главная угроза...