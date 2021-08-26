Уголовным делом обернулась вандальная «реконструкция» дома Вагнера в центре Воронежа

Строителям предстоит ответить за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ возбудила прокуратура после сноса Дома Вагнера, который находится на Никитинской улице. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, материалы дела уже передали в полицию.

Воронежцы в июле этого года заметили, что в старинном доме Вагнера идут работы, похожие скорее на окончательное разрушение этого объекта культурного наследия, нежели на реконструкцию. Между тем в 2018 году его купили при условии того, что здание полностью восстановят. От двухэтажного фасада дома сейчас осталась только половина. Второго этажа нет, первый покрыт трещинами, вокруг валяются кирпичи и штукатурка.

Владельца для дома №45 на улицу Никитинская нашли в мае 2020 года. Дом агронома Вагнера был построен в 1902 году. Дом окончательно пришел в негодность после пожара в 2010 году. Его потихоньку растаскивали, пока в это дело не вмешалась организация «Архнадзор» и общественники.

В 2018 году в мэрии объявили конкурс на продажу дома. При этом сам дом площадью 429 квадратных метров оценивали всего в один рубль. Оставшиеся 7,8 миллиона стоит земельный участок рядом с ним.