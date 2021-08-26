При запуске воды в Россоши Воронежской области водопроводные сети прорвались в новом месте

Ночью работы продолжались Фото: предоставлено администрацией Россошанского района.

26 августа к 7:40 система водоснабжения Россоши вышла на нормальный режим работы. В районном центре заменили 91 метр аварийного трубопровода. Обводной коллектор в ближайшее время остается запасным. Об этом сообщил в своей Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Однако при запуске водозабора не выдержали водопроводные сети уже в районе улицы Малиновского. Несколько улиц все же остаются без воды. Работники «РКС» устраняют локальную аварийную ситуацию.

Ранее мы писали, что ночью продолжились аварийные работы на месте коммунальной аварии на улице Максима Горького. Монтаж обводного наземного напорного коллектора длиной около 390 метров закончен примерно к 3 часам ночи. На полчаса раньше завершились работы на основном канализационном самотечном коллекторе, его запустили. Сейчас стоки на очистные сооружения уходят именно по нему.

Авария произошла утром 22 августа. А 25 августа в Россоши ввели режим ЧС. Коммунальщики ранее признались, что у них нет денег на ремонт. Вероятнее всего, средства выделили из областного бюджета, поэтому рабочие срочно приступили к монтажу обводной линии канализации.