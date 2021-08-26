В Воронеже в столкновении иномарок пострадали два человека

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

25 августа примерно в 17:40 у дома №10 на улице Костромская столкнулись два автомобиля - Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris.

По предварительным данным, 61-летний водитель Mitsubishi нарушил очередность проезда и допустил столкновение с Hyundai, за рулем которого была 31-летняя женщина. От удара корейская иномарка вылетела с дороги на металлический забор, а автомобиль Mitsubishi столкнулся еще и с припаркованным грузовиком Scania с полуприцепом.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

– В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и пассажир Mitsubishi Lancer, 58-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 123 ДТП, из них в областном центре – 87, на федеральных трассах – 8, в районах области – 28. В 9 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 17 человек, 1 погиб.