В Воронежской области подсчитали, во сколько обойдется «набор первоклассника» в 2021 году

Многие родители начинают готовить первоклассников к школе уже с середины лета Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Отправить мальчика в первый класс в 2021 году в Воронежской области на 3,9 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так, форма для первоклассника обойдется в 14 тысяч, а для его одноклассницы — в 17,9 тысячи. Такие данные 26 августа опубликовала пресс-служба Воронежстата.

Аналитики оценили основные расходы на подготовку к новому учебному году: приобретение одежды для школы и занятий спортом, учебных пособий, школьно-письменных принадлежностей, канцелярских товаров. Например, на ранец с канцтоварами в этом году уйдет 4,2 тысячи рублей.

В 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 6,7%, а для девочек на 5,3%. В июле этого года по сравнению с июлем 2020-го среди предметов одежды для школьников в большей степени подорожали спортивные костюмы, сорочки для мальчиков и блузки для девочек, джемперы, детские носки и гольфы, брюки из полушерстяных тканей (на 4,6–8.,1 %). Из обуви существенно поднялись цены на кроссовые туфли из искусственной кожи(на 3,9 %).

Шариковые авторучки по сравнению с июлем предыдущего года подорожали на 11,8%, чернографитные карандаши – на 8,8, школьные тетради – на 8,5, наборы фломастеров – на 8, учебники и учебные пособия, дидактические материалы – на 7,9, альбомы для рисования – на 5 процентов.

Еще одной очень существенной статьей расходов станет приобретение электронных гаджетов. В большей степени подорожали мониторы для настольных компьютеров (на 16,1%) и планшетные компьютеры (на 9,7 %).